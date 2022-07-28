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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهد مدني وأصيب أخر بقصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مساء الاربعاء على قرى في مديرية مقبنة غرب تعز.

استشهاد مدني وإصابة أخر بقصف حوثي لقرى غرب تعز

وذكرت مصادر محلية وفقا لوكالة الانباء اليمنية سبأ أن المليشيات قصفت قرية السويهرة بمديرية مقبنة بقذائف الهاون مما أدى إلى استشهاد المواطن "ماهر سعيد غالب حميد "18عاما" واصابة المواطن محمد نجيب علي شريان "20 عاما" والذي تم اسعافه للمستشفى لتلقي العلاج.

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني جريمة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران منازل المواطنين في قرية هيجة قريش في جبل ذوباس بمديرية حيس محافظة الحديدة.

وأوضح ان قصف مليشيا الحوثي لمنازل المواطنين اسفر عن مقتل أنور ثابت هديش وإصابة محمد هديش بجروح بليغة، في امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين.

واشار الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل استهدافها الممنهج للتجمعات السكنية وقتل المدنيين بدم بارد في ظل سريان الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة، ضاربة عرض الحائط بالتزاماتها وفق بنود الهدنة، والاجماع الإقليمي والدولي على دعم جهود التهدئة وتخفيف المعاناة الانسانية عن اليمنيين.

وطالب من المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت، واتخاذ موقف واضح من هذه الجرائم بحق المدنيين الابرياء، وملاحقة المسئولين عنها من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الارهابية في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

واصل مجلس القيادة الرئاسي الاربعاء، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة ملف الاصلاحات المؤسسية والتدخلات الانمائية الدولية في قطاعات البنى التحتية والخدمية.

وعقد الاجتماع بحضور اعضاء المجلس، عبدالرحمن المحرمي، ود.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي، سلطان العرادة، طارق صالح، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي.

واطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقرير من مستشار مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع الدكتور خلدون سالم صالح، حول التدخلات الاممية الانمائية والخدمية في عدد من المحافظات اليمنية.

واظهر التقرير المشاريع الجارية والمرتقبة في سبعة قطاعات حيوية بينها الطرق الحضرية والريفية، والصرف الصحي، والطاقة الشمسية، وبناء القدرات المؤسسية، والبشرية.

واشاد المجلس في هذا السياق بدور مكتب المشروعات الاممية في اليمن، وجهود عامليه واهمية التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية في برمجة الاولويات بمختلف القطاعات.

كما ناقش المجلس عددا من القضايا المدرجة في جدول اعماله على صعيد الاصلاحات، وتطبيع الاوضاع الادارية، وتحسين الخدمات في بعض المحافظات.

وكان مجلس القيادة الرئاسي، استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المنسقة مع الجهات ذات العلاقة.

أدى الحاصلون على الإجازة في عمل المحاسب القانوني من حملة الدكتوراه،، في العاصمة المؤقتة عدن، اليمين أمام وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، ولجنة الإجازة بالوزارة، وتم تسليمهم شهادات الإجازة.

وهنأ الوزير الاشول، المحاسبين الحاصلين على إجازة المحاسب القانوني.. مؤكدا على أهمية تحلي المحاسب القانوني بالنزاهة والإخلاص وفق آداب وسلوك المهنة وأن يكون عند مستوى المهام الملقاة على عاتقه خصوصًا في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع التعاون والتكاثف ومضاعفة الجهود بما يسهم في تطوير وتعزيز خطط التنمية الإقتصادية للبلاد.

وأكد الأشول، فتح باب التسجيل لحملة الماجستير والبكالوريوس من المحاسبين، وأن اللجنة ستواصل إستقبال جميع المتقدمين وفق النظم المتبعة.. داعيًا المجازين من المحاسبين إلى تطوير مهنة المحاسبة ونقل المعارف التي اكتسبوها إلى الواقع العملي والإستمرار في الاطلاع ومعرفة كل المستجدات في ظل التطور التكنولوجي.

حضر أداء اليمين وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس لجنة إجازة المحاسبين القانونيين علي عاطف، وأعضاء اللجنة.

وبحث رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين نجيب السعدي مع وفد المفوضية السامية للاجئين برئاسة مساعد المفوض لشؤون العمليات رؤوف مازو، اوضاع اللاجئين والنازحين في اليمن.

وقدم السعدي عرض توضيحيا عن وحدة النازحين ودورها ونشاطاتها ومرحلة تطورها من 2018م حتى اللحظة، والتحديات التي واجهتها والنجاحات التي حققتها خلال تلك الفترة.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الاحتياجات، وإلى الأولويات المتمثلة في الانتقال إلى المشاريع المستدامة بدعم الخدمات الأساسية وتبني مشاريع مدرة للدخل وحل مشاكل ندرة المأوى وسوء حالته من خلال توفير مأوى ملائهم للنازحين يتكيف مع مختلف عوامل المناخ الطبيعية إضافة إلى مشاكل تهديدات الإخلاء التي يتعرض لها النازحون في العديد من المخيمات.

من جانبة اكد رؤوف مازو أن توجه المفوضية هو تبني مشاريع دائمة ومدرة للدخل.

