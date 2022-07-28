وفاة جندي في قوات الجيش بعد أيام على تحريره من سجون مليشيا الحوثي  

توفي جندي في الجيش الوطني، بعد أيام على تحريره من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية في صفقة تبادل، متأثراً بالتعذيب والأمراض التي أصيب بها طوال فترة احتجازه في سجون المليشيا.



وقالت مصادر عسكرية لـ "يمن شباب نت"، إن الجندي "ياسين صادق محمد سعيد"، من أفراد اللواء 55 مدفعية، توفي أمس الأربعاء، متأثراً بالتعذيب الذي تعرض له في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بعد أيام من تحريره عبر صفقة تبادل.



وأوضحت المصادر أن الجندي المنحدر من "عزلة الربادي" بمديرية جبلة (جنوب غرب إب)، أصيب بعدة أمراض أبرزها (سرطان المعدة) جراء التعذيب الذي تعرض له في سجون مليشيا الحوثي وحرمانه من الرعاية الصحية.



ومنذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، توفي مئات المختطفين اليمنيين في سجون المليشيا الحوثي، وآخرين بعد أيام من الإفراج عنهم، جراء تعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بحسب تقارير حقوقية.

