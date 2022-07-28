تقرير حقوقي: مقتل وإصابة 17 مدنياً في تعز بنيران مليشيا الحوثي خلال يونيو الماضي

قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC إنه وثق مقتل وإصابة 17 مدنياً، بنيران مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة تعز خلال شهر يونيو الماضي 2022م.



وأفاد في تقريره الشهري أن جماعة الحوثي تسببت بوقوع 22 حالة انتهاك في المحافظة تنوعت بين القتل والإصابة واستهداف لممتلكات عامة وخاصة.



وحسب التقرير فإن 9 مدنيين قتلوا بنيران مليشيا الحوثي بينهم 4 أطفال وامرأة واحدة، توزعت بين حالة قتل مباشر لامرأة، وطفلين بقذيفة مدفعية، وقتل مدني واحد جراء انفجار لغم ارضي فيما أعدم الحوثيون 3 مدنيين من فئة المهمشين وتسبب قصف طيران مسير مفخخ تابع للحوثي بمقتل طفلين.



وبيّن أن مليشيا الحوثي تسببت بإصابة 8 مدنيين منهم بينهم طفل وامرأة، حيث تسبب قناصون حوثيون بإصابة 4 مدنيين بينهم امرأة وتسببت الألغام الحوثية بإصابة 4 مدنيين بينهم طفل.



وتناول التقرير الوضع العام في محافظة تعز، معتبراً أن استمرار الحصار جعل الهدنة المعلنة برعاية اممية أكثر هشاشه، وجعل الوضع الأمني مترديا.

