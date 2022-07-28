شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش اليمني يؤكد سقوط 27 جنديا في انتهاكات ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش اليمني، مقتل 5 جنود وإصابة 22 آخرين من عناصره في خروقات جديدة ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضاف الجيش اليمني، في بيان صدر عنه مساء الأربعاء، ارتكاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا 212 خرقا للهدنة الأممية، يومي (25- 26 يوليو الجاري) في 8 جبهات رئيسية من محافظات: "الحديدة، حجة، تعز، الضالع، أبين، صعدة، الجوف ومأرب".

ورصد البيان، ارتكاب ميليشيا الحوثي نحو 94 خرقا في جبهات الساحل الغربي و49 خرقًا غرب حجة، و26 خرقًا في جبهات محور تعز، و25 خرقًا بجبهات مأرب، و8 خروقات شرق حزم الجوف، و10 خروقات في جبهات محاور الضالع وصعدة وأبين.

وأوضح البيان، أن الحوثيين استخدموا المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة المفخخة في شن هجمات غادرة على مواقع الجيش اليمني ما أسفر عن سقوط 5 قتلى وإصابة 22 آخرين من قواته.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي واصلت تصعيدها على الأرض في حفر الخنادق وشق طرق الإمداد وتكثيف اطلاق الطائرات التجسسية والهجومية في مختلف الجبهات.

وكان مجلس القيادة الرئاسي حذر في وقت سابق من استعدادات مليشيات الحوثي لجولة عنف دموية للتنكيل باليمنيين محملا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية الفشل في إلزام الحوثي بتنفيذ تعهدات الهدنة التي دخلت في 2 أبريل الماضي.

لم تتوقف خروقات مليشيات الحوثي رغم وجود 6 أيام متبقية من عمر الهدنة، حيث لم ينفذ الانقلابيون أي بند بما فيه فتح معابر إنسانية إلى تعز ووقف إطلاق النار وواصلت استقدام التعزيزات القتالية إلى كافة الجبهات بما فيها مأرب، أهم معقل للحكومة اليمنية شمالي البلاد.