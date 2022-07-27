واشنطن ولندن تؤكدان التزامهما المشترك بدعم تعافي الاقتصاد اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الأربعاء تأكيد التزامهما المشترك بدعم تعافي الاقتصاد في اليمن.



جاء ذلك في بيان مقتضب لمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابه على "تويتر".



وقال البيان، إن "المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، اجتمع في العاصمة الاردنية عمان، مع كبير الاقتصاديين في الخارجية البريطانية عدنان قدير خان ونائب السفير البريطاني لدي اليمن كريس بولد".



وأضاف، أن الاجتماع "بحث في سبل البناء على الهدنة الأممية لتعزيز الفرص الاقتصادية لليمنيين، وأنهم أكدوا مجددا التزامهما المشترك الذي لا يتزعزع بدعم التعافي في اليمن".



والاثنين الماضي، قالت الخارجية الأمريكية، إن ليندركينغ سيسافر إلى السعودية والأردن لمواصلة الجهود الدبلوماسية الأمريكية لدعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن.



وأوضحت في بيان لها، أن مشاركات المبعوث الخاص ستركز على توسيع وتمديد وتجديد اتفاقية الهدنة الحالية التي ستعزز الفوائد الملموسة التي تصل بالفعل إلى اليمنيين وتبني نحو عملية سلام أكثر شمولاً وشمولية ووقف دائم لإطلاق النار.



ومع اقتراب الهدنة الحالية في اليمن من انتهائها؛ كثفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة تحركاتها عبر مبعوثيها من أجل تمديد الهدنة لستة أشهر، رغم تعثرها بسبب رفض مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.



ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الأمم المتحدة قبول الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي تمديد الهدنة الحالية في البلاد لمدة شهرين، بعد انتهاء سابقة بدأت في 2 أبريل/ نيسان الماضي.

