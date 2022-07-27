بسبب الحصار الحوثي.. وفاة وإصابة 8 أشخاص إثر حادث مروري في طريق فرعي جنوبي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخصان وأصيب ستة آخرين، الأربعاء، في حادث مروري بين محافظتي تعز ولحج جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "سيارة نوع شاص كانت تحمل الدقيق انقلبت، في طريق نقيل الصحى الرابط بين محافظتي لحج وتعز المحاصرة".



وأضاف، أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.



وأمس الثلاثاء، توفي سائق شاحنة نقل جراء انقلابها في طريق الأقروض في مديرية المسراخ جنوبي تعز.



ولجأ المواطنون والتجار في محافظة تعز إلى العبور عبر طرق وعرة نتيجة الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على مدينة تعز منذ 8 سنوات.

