اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحديدة.. مقتل وإصابة طفلين بقصف لميليشيا الحوثي في مديرية حيس

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل وأصيب آخر، الأربعاء، في قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على إحدى القرى جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
 
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهدفت قرية هجية قريش بجبل ذوباس في مديرية حيس بقذائف الهاون".
 
وأضاف، أن القصف الحوثي أدى إلى مقتل "أنور ثابت سلمان هديش 12 عاما"، وإصابة "محمد علي سلمان هديش 16 عاما"، وذلك أثناء رعيهما للأغنام.
 
وأمس الثلاثاء، أصيب الطفل مهند قائد صالح 14 عاما، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في منطقة غراب، غربي مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
 

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا