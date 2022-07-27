مسؤول أمريكي: محادثات بايدن في الرياض نجحت في تأمين التزام سعودي بتمديد هدنة اليمن لستة أشهر

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن المحادثات الأخيرة للرئيس الامريكي بايدن مع السعودية نجحت في تأمين التزام صريح من القادة السعوديين - تم التعبير عنه بشكل خاص للوفد الأمريكي الزائر - بأن المملكة ستدعم تمديد الهدنة في اليمن لستة أشهر، وهو أمر يعتقد الدبلوماسيون أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمنحهم مساحة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن بايدن " بدا أنه يشعر بقوة أن السعوديين ملتزمون". وأضاف "النقطة التي ذكرناها لم تكن فقط متعلقة بتجديد الهدنة ولكن البناء عليها".



لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا إنه من غير المرجح أن تكون السعودية بحاجة إلى الكثير من الحث الأمريكي. حيث خلصت المملكة منذ بعض الوقت الى أنها بحاجة إلى تخليص نفسها من الحرب التي أدت إلى سنوات من الانتقادات بشأن سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.



ووفق الصحيفة الأمريكية، أسفرت الهدنة عن العديد من الإنجازات البارزة، بما في ذلك زيادة شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، لكن كانت هناك العديد من العقبات، بما في ذلك رفض الحوثيين إعادة فتح الطرق عبر محافظة تعز، مما جعل السفر عبر اليمن يستغرق وقتًا طويلاً وخطيرًا.



كما أشار تقرير الواشنطن بوست إلى أن مصر، وهي إحدى الدولتين اللتين تسمحان برحلات جوية دولية من صنعاء، ترفض حتى الآن قبول أكثر من رحلة طيران واحدة خلال الهدنة، مما دفع بايدن إلى مناشدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصيا للسماح للمزيد من الرحلات بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، والذين أشاروا إلى أن هناك أيضًا جهد جاري لتوسيع قائمة الوجهات من صنعاء.



يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم أجروا محادثات مباشرة وغير مباشرة مع الحوثيين، وأنهم يأملون في نهاية المطاف في إشراك إيران، التي يقولون إنها تواصل تقديم الأسلحة والدعم للحوثيين، في عملية السلام. وأشاروا إلى أن طهران أصدرت مرتين بيانات دعم بشأن الهدنة.



وقال المسؤول في وزارة الخارجية "سيأتي على الأرجح وقت يكون فيه من المناسب ضمهم". لكنه أضاف: "لا أعتقد أن أي شخص مقتنع بأن هذا هو الوقت المناسب".



وأضاف المسؤول: "إذا كان بإمكانك تمديد الهدنة وتوسيعها، أعتقد أن ذلك سيعطينا حقًا الثقة في أن أطراف النزاع ترى حقًا أن هذه هي اللحظة في الحرب لبدء رسم حل طويل الأجل".

