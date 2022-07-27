عدن.. انتشال جثة جندي غرق في ساحل صيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - انتشلت وحدات الانقاذ في قوات خفر السواحل اليمنية، جثة جندي أمن غرق في ساحل صيرة، في العاصمة المؤقتة عدن.



وقالت مصلحة خفر السواحل في بيان على صفحتها على الفيس بوك: "إن الشاب الغريق من محافظة لحج وهو عسكري بقوات الأمن الخاصة ويبلغ من العمر 24 سنة".



وأوضحت أن بلاغ الغرق وصل متأخراً وأن عمليات البحث استمرت لساعات قبل العثور على جثة الغريق.



وأشارت أن هذه هي الحالة الثالثة منذ موسم الرياح لهذا العام.



وجددت قيادة خفر السواحل بعدن دعوتها للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء الاغتسال، والالتزام باللوائح الإرشادية التحذيرية، وعدم الاغتسال في الأماكن الخطرة، وتجنب السباحة لمسافات طويلة في اتجاه عمق البحر.

