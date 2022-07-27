اليمن.. مقتل طفل برصاص قناص حوثي غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل طفل برصاص أحد قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال ماهر العبسي "عضو فريق الرصد في اللجنة الوطنية للتحقق من ادعاءات حقوق الإنسان"، إن الطفل "مقتدار فؤاد سعيد"، قُتل برصاص قناص حوثي مساء أمس الثلاثاء.



وأضاف في تغريدة على تويتر: أن أحد مسلحي جماعة الحوثي المتمركزين في التبة السوداء المطلة على قرية "الحبوة" بعزلة القحيفة في مديرية مقبنة (غربي تعز)، أطلق النار على الطفل ماأدى إلى إصابته بطلقة في الجنب الايمن وخرجت من الجنب الايسر وتوفي على الفور.



يأتي ذلك في ظل الجرائم اليومية التي يتعرض لها أطفال محافظة تعز من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وسط صمت وتواطؤ دولي جراء تلك الجرائم المستمرة رغم الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل الماضي وتسعى لتمديدها من جديد.

