شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تؤكد دعمها القوي للجهود الأممية وأهمية الهدنة باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جددت بريطانيا، التأكيد على دعم القوي للجهود الأممية وأهمية الهدنة في اليمن.

وكتبت السفارة البريطانية في اليمن، الثلاثاء، عبر حسابها في "تويتر": "بعد الاجتماع الذي تم في الرياض يوم الاثنين 25 يوليو مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والنظراء الدبلوماسيين، كررت المملكة المتحدة دعمها القوي لجهود الأمم المتحدة وأهمية الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي حققت بالفعل راحةً ملموسة للشعب اليمني".

وأضافت: "تدعو المملكة المتحدة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لإحلال السلام في اليمن، من أجل الشعب اليمني".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أعلن في وقت سابق عن تكثيف اتصالاته مع الأطراف دعمًا لتنفيذ جميع بنود الهدنة في البلاد، واستكشافًا لفرص توسيع نطاقها وتمديد أجَلِها لما بعد 2 أغسطس.

وأقر بوجود بعض القصور في التنفيذ الكامل لعناصر الهدنة، لكنه أكد أن الهدنة أحدثت تحولًا كبيرًا لليمن، وحققت فرقًا ملموسًا في حياة الناس.

كما شدد المبعوث الأممي على أن الشعب اليمني والمجتمع الدولي يريدون ويتطلعون لتنفيذ الهدنة وتجديدها وتعزيزها بشكل كامل، آملا أن تشارك الأطراف بشكل بنّاء في جهوده التي يبذلها، وأن تدرك المكاسب التي يمكن تحقيقها للشعب اليمني من تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت في إبريل الماضي، بدء سريان هدنة إنسانية في جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ثم تم تمديدها لشهرين إضافيين، على أن تستكمل لاحقًا المباحثات من أجل العودة إلى مسار المفاوضات والتوصل لحل ينهي النزاع.

والتقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، بوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن.

وأعرب المبعوث الأممي، خلال اللقاء، عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهود السلام، مؤكدًا مواصلة جهوده لتنفيذ بنود الهدنة الأممية وفي مقدمتها رفع الحصار عن مدينة تعز وباقي المدن اليمنية.

وعبر عن أمله في أن يكون ذلك منطلقًا للدفع بعملية السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب اليمني.

وبحثا الجانبان، التطورات على الساحة اليمنية، خصوصًا تلك المتعلقة بالهدنة الأممية، والجهود الدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم، المبني على المرجعيات المتفق عليها.

خلال اللقاء، اطلع الوزير بن مبارك على الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي، لاستكمال عناصر الهدنة الأممية، وفي مقدمتها رفع الحصار عن مدينة تعز، وإيقاف الخروقات الحوثية في مختلف الجبهات.

وأكد بن مبارك التزام الحكومة اليمنية بكافة بنود الهدنة منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أنها قدمت كل ما يمكنه أن يوفر ظروفا إيجابية لإنجاحها في ظل تعنت واضح وعدم التزام من قبل مليشيا الحوثي بل ونشر مغالطات وأكاذيب يسهل فضحها بالحقائق والأرقام التي أصبحت واضحة لأبناء شعبنا وللمجتمع الدولي.