تستفيد منه 22 فتاة.. قطاع المرأة بوزارة الشباب يدشن دورة صناعة الحلويات والمعجنات بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت وزارة الشباب والرياضة، أمس الثلاثاء (26 يوليو)، دورة صناعة الحلويات والمعجنات بمشاركة 22 فتاة بمحافظة مأرب، والذي يستمر لمدة 27 يوما، ضمن خطة برامجية ينفذها قطاع المرأة بالوزارة تهدف إلى رفع قدرات الفتيات في مختلف المجالات لتأهيلهن إلى سوق العمل.



وقالت وكيلة وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة الدكتورة نادية عبد الله، أثناء حضورها افتتاح البرنامج، إن هذه البرامج التي سيتم العمل عليها خلال هذه الفترة ستكون مقدمة لأنشطة وبرامج ستنفذ في العديد من محافظات الجمهورية.





ووجهت الوكيلة الشكر لكل الجهات والفعاليات المجتمعية الشريكة في إنجاح هذه البرامج، بمن فيهم عضو المجلس الرئاسي، محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة لرعايته وتشجيعه مثل هذه البرامج التي تُنتج مجتمع متمكن متسلح بمهاراته وقدراته..



وينفذ برنامج صناعة الحلويات والمعجنات بمحافظة مارب عن طريق مبادرة "رغم الألم نصنع الأمل". وقالت ممثلة المبادرة أمة الرحمن العربي، أن هذا البرنامج سيكون بمثابة بارقة أمل لعدد 22 شابة يمكن أن تخرج لسوق العمل بحرفة مميزة تصنع بها فارق مالي لها ولأسرتها، مؤكدة على أن تفاصيل البرنامج النظرية ستسهم في بناء قدرات المستهدفات في هذا المجال بشكل جيد.



يذكر أن هذا البرنامج يندرج في إطار الخطة البرامجية لقطاع المرأة في الوزارة، والتي تشمل عدة برامج متنوعة يستفيد منها العشرات من شابات اليمن الأشد حاجة، بدء بمحافظة مأرب.



