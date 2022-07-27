منتخب اليمن يهزم الإمارات بثلاثية في بطولة كأس العرب 

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، فوزاً ثميناً على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط جنوب السعودية ضمن تصفيات بطولة كأس العرب تحت 20 سنة.

وأفتتح التسجيل اللاعب حمزة محروس في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، فيما سجل اللاعب عبد الرحمن الشامي الهدف الثاني في الدقيقة 59 ليتمكن المنتخب الاماراتي من تقليص الفارق بهدف عن طريق اللاعب محمد خليل في الدقيقة 67.

وعزز لاعب منتخبنا الوطني محمد مهدي المعروف بـ"توشي" النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 78 من زمن الشوط الثاني.

وحصل لاعب المنتخب اليمني عبدالرحمن الشامي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

‏وتمكن منتخبنا الوطني من التأهل وفقاً لنتائج مباريات الجزائر مع ليبيا والمغرب مع فلسطين بفوز كل فريق أمام نظيره.

وبتلك النتيجة يأتي منتخب الأردن في صدارة ترتيب المجموعة الثانية ب4 نقاط، يليه منتخبنا الوطني ا برصيد 3 نقاط، ثم منتخب الإمارات وله نقطة واحدة.

المصدر :سبأ + كورة