إب.. وفاة ثلاثة أطفال في حادث اصطدام للدراجات النارية بحزم العدين

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، ثلاثة أطفال، الثلاثاء؛ نتيجة حادث مروري أثناء قيادتهم الدراجات النارية، غرب محافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم؛ نتيجة حادث اصطدام للدراجات النارية التي كانوا يستقلونها، يوم السبت الماضي، في مديرية حزم العدين، غرب المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن الحادث أسفر عن وفاة الطفل "رياض أمين عبدالله" مباشرة، فيما توفي الطفل "رشاد رشيد سعيد عبدالله" يوم أمس الإثنين، ولحق بهم الطفل الثالث "عبد الرحمن أحمد قايد" يومنا هذا الثلاثاء.

وأرجعت المصادر سبب الحادث إلى السرعة الزائدة التي كانوا يستقلون بها دراجاتهم النارية، والتي عادة ما تؤدي إلى نتائج وخيمة، وخسائر في الأرواح والممتلكات.