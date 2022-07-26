محافظ شبوة يشدد على ضرورة التنسيق بين الوحدات الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد محافظ شبوة عوض بن الوزير، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق المثمر بين مختلف الوحدات الأمنية، من أجل تنفيذ المهام والواجبات الأمنية الموكلة بالشكل المطلوب.

جاء ذلك خلال لقائه، مع القيادات الأمنية في شبوة؛ لمناقشة جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، والإجراءات المتخذة عقب الأحداث التي شهدتها مؤخرا مدينة عتق، لمنع تكرارها.

وحسب وكالة سبأ، فقد أكد المحافظ بن الوزير، على أهمية الدور الحيوي المناط بالأجهزة الأمنية المختلفة في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للخارجين عن النظام والقانون ومثيري الفتن في شبوة.

وجدد المحافظ التأكيد على ضرورة مواصلة جهود تعزيز وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في ربوع شبوة.

على صعيد متصل، قام مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض الدحبول، اليوم، ومعه عدد من القيادات الأمنية والعسكرية في شبوة، بزيارة إلى معسكر القوات الخاصة في شبوة.

وخلال الزيارة اهاب الدحبول بجميع منتسبي القوات الخاصة إلى تجاوز الخلافات وتعزيز التنسيق والتعاون مع كافة الوحدات الأمنية والعسكرية الأخرى العاملة في المحافظة وبما يخدم أمن واستقرار المحافظة ورفع وتيرة التنمية المحلية فيها .

يأتي هذا بعد يومين من قرار محافظ شبوة بإيقاف قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبدربه لعكب وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد وجدي باعوم على خلفية أحداث عتق والتي نجا فيها الأول من محاولة اغتيال ومقتل اثنين من مرافقيه في كمين لقوات تابعة للأخير.

