مع بدء التسجيل للعام الجديد.. مليشيا الحوثي تضاعف الرسوم الدراسية بشكل غير مسبوق

رفعت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، رسوم تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية، بشكل غير مسبوق، من شأنه أن يحول دون التحاق آلاف الطلاب بالدراسة.



وقال أولياء أمور ومواطنون، إن مليشيا الحوثي الإنقلابية رفعت رسوم التسجيل المدرسي للعام الدراسي ـالذي سيدشن بعد أيام ـ إلى 9500 ريال عن كل طالب.



وأوضحوا أن إدارات المدارس الخاضعة للحوثيين طلبت منهم أثناء تسجيل أطفالهم تسديد 3500 ريال كرسوم للتسجيل، و6000 مشاركة مجتمعية عن كل طالب؛ فضلاً عن الرسوم الشهرية المقدرة بألفين ريال.



وحسب تربويون فإن رسوم مايسمى بـ "المشاركة المجتمعة" تذهب كدعم للمليشيات الحوثية باسم "المجهود الحربي" وأنشطتها الطائفية التي تنفذها في المدارس والمخيمات.



الجدير بالذكر أن رسوم التسجيل في المدارس الحكومية، كانت لا تتجاوز 500 ريال عن كل طالب، ولكن المليشيات الحوثية رفعت الرسوم بهدف إجبار أصحاب الدخل المحدود على ترك التعليم لتسهيل إلحاقهم في التجنيد الإجباري والزج بهم في الجبهات للقتال.

