المحويت.. قتلى وجرحى واختطافات في حملة عسكرية لميليشيات الحوثي بشبام كوكبان

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مصدر محلي، الثلاثاء، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص واختطاف آخرين، في هجوم لميليشيات الحوثي الإرهابية بمديرية شبام كوكبان شمال شرق محافظة المحويت غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أرسلت، مساء الاثنين، حملة عسكرية لمحاصرة قرية حيفتين بعزلة الضلاع الأعلى مديرية شبام كوكبان، إثر خلاف على حفر بئر ماء".



وأضاف أن الخلاف نشب بين أبناء قرية حيفتين بضلاع الأعلى وأبناء عزلة الأهجر إثر خلاف بشأن بئر في منطقة حول المذوب الذي يدعي أبناء حيفتين أنه من أملاكهم.



وأضح المصدر أن "الحملة العسكرية يقف خلفها القيادي الحوثي حنين قطينة المعين من قبل ميليشيات الحوثي محافظا لمحافظة المحويت، لغرض اجبار قرية حيفتين بالموافقة على حفر البئر في مناطقهم".



وذكر أن "ميليشيات الحوثي هاجمت قرية حيفتين وأطلقت الرصاص الحي على منازل المواطنين، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر كما قامت باختطاف تسعة أشخاص بينهم إحدى وجاهات القرية إضافة إلى أخذ جثتي القتيلين".



ولفت إلى الوضع ما زال متوترا بين الطرفين، حيث أن القيادي الحوثي قطينة مصر على إدخال الحفار بالقوة لمواصلة حفر البئر لصالح أبناء عزلة الأهجر وسط رفض أبناء عزلة الضلاع، فيما يقوم كل طرف بالترتيب لمواجهة الطرف الآخر.



وتعمد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران إلى إثارة النزاعات القبلية في المناطق الخاضعة لها في استراتيجية تهدف لضمان احكام السيطرة على القبائل إضعاف دورها في المجتمع اليمني.

