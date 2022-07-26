شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس القيادة الرئاسي يطلع على تقارير اضافية بشأن مسار الهدنة والوضع الامني في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل مجلس القيادة الرئاسي الاثنين، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة تطورات الاوضاع المحلية، ومسار الهدنة الانسانية، بما في ذلك الخروقات الواسعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في مختلف الجبهات.

وعقد الاجتماع بحضور اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي، سلطان العرادة، طارق صالح، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر الدكتور عبدالله العليمي.

واستمع المجلس إلى تقارير حول مسار الهدنة الانسانية، وخروقات المليشيات الحوثية، وضحاياها بين المدنيين والقوات المسلحة، واثارها وتداعياتها الانسانية في مختلف الجبهات.

ورصدت التقارير مئات الخروقات من جانب المليشيات المدعومة من النظام الايراني، اسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من ابريل الماضي وحتى 23 يوليو الجاري.

وجدد المجلس دعوته الامم المتحدة والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم ازاء هذه الانتهاكات، والجرائم البشعة التي ارتكبتها المليشيات، ومساعيها لاستغلال جهود التهدئة من اجل التحشيد الحربي والاستعداد لجولة ادمى من التنكيل والعنف في البلاد.

و اطلع المجلس في هذا السياق على تقرير بشأن المشاورات مع فريق قطاع الاصلاح الامني بمكتب المبعوث الخاص للامم المتحدة، خلال زيارته الاخيرة إلى مدينة تعز، وما نتج عنها من توصيات بموجب اعلان الهدنة الانسانية.

كما استعرض الاوضاع الامنية والادارية في بعض المحافظات وعلى وجه الخصوص في محافظة شبوة، حيث اتفق المجلس على توجيه قيادة السلطة المحلية باتخاذ الاجراءات الضامنة لتثبيت الامن والاستقرار في المحافظة.

وناقش مجلس القيادة الرئاسي، مستجدات الاصلاحات الجارية في الاجهزة الامنية، ومتطلبات تأهيلها، وتعزيز قدراتها، بالتعاون مع الاجهزة المماثلة في الدول الشقيقة.

وكان المجلس، استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاثنين بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، سفير جمهورية فرنسا الصديقة جان ماري صفا، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود السلام في البلاد.

وخلال اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالسفير ماري صفا، واشاد بالدور الفرنسي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وشرعيته الدستورية، ضمن المنظومة الاوروبية، وكافة المحافل الدولية.

ووضع فخامة الرئيس، السفير الفرنسي، في صورة الاوضاع اليمنية، وجهود الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها المجلس في مختلف القطاعات.

واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مؤشرات انفراج مرتقبة على صعيد البنى التحتية والخدمية، مع البدء بتنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية خلال الايام القليلة المقبلة.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم المجلس لجهود المجتمع الدولي من اجل احلال السلام والاستقرار في اليمن، والتزامه بحل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الوطنية والاقليمية، والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216.

وشدد الرئيس على اهمية ممارسة مزيد الضغوط الدولية على المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، للوفاء بتعهداتها امام المجتمع الدولي.

بدوره أعرب السفير الفرنسي عن تقدير بلاده للتعاطي الايجابي من جانب مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة مع كافة الجهود والمبادرات الرامية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام والامن والاستقرار.

واكد السفير جان ماري صفا خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، التزام حكومته بدعم مجلس القيادة الرئاسي، واصلاحاته الاقتصادية والخدمية، وتشارك المعلومات والخبرات بشأن جهود مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

كما بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة ذكرى اعلان الجمهورية التونسية الشقيقة.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس عن خالص تهانيه وتمنياته للرئيس قيس سعيد بموفور الصحة والسعادة، ولشعب تونس الشقيق كل التقدم والرخاء، وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من الازدهار، والنماء.

