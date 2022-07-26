شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون "سارة" زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة.. شاهدو ظهورها الفاضح اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن مناطقها الحساسة.. "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - نشرت نجمة باب الحارة الشهيرة ’’سارة’’ المعروفة بدورها المميز ، زوجة ”العكيد معتز” ، الفنانة السورية "كندا حنا" ، مجموعة صور حديثة عبر صفحتها على الانستجرام بدت فيها مختلفة كلياً بستايل جديد ولكنه يناسبها كثيرا ، ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن .

حيث ظهرت الفنانة كندا حنا ، بالصور وهي تشبه ممثلات هوليوود السمراوات الجميلات بشعرها الكيرلي ومكياجها الساحر والداكن.

وارتدت الفنانة "كندا حنا" فستان ناعم جدا ، باللون الزهر البارد مكشوف الصدر والتقطت الصورة بعفوية.

وارفقت الفنانة كيندا حنا صورها بتعليق قالت فيه: "كيف عم تقضوا الوقت بالحجر الصحي، يومي بيمرق بسرعة مع الفارس والكتاكيت بين رياضة ومدرسة اون لاين لعب أفلام، ومبارح قررت اعمل مكياج وشعر وغير جو بالبيت وقلت بمسي عليكن".