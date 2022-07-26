شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة اليمنية تتمسك بقرار إغلاق شركة YOU للاتصالات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمسكت الحكومة اليمنية، بقرار غلق شركة MTN للاتصالات وشركة "YOU" التي قامت على أنقاضها، فيما أرجعت ذلك لإجراءات قانونية بعد انتهاكها السيادة الوطنية.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إيقاف النشاط التجاري لشركة الاتصالات اليمنية العمانية "YOU"، في المحافظات المحررة قانونيًا كونها لم توقع أي اتفاق مع الحكومة المعترف بها دوليا.

ونقل البيان عن مصدر حكومي قوله إن شركة الاتصالات اليمنية العمانية "YOU" لم تبرم اتفاقا مع الجهة المخولة والمتمثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن لمزاولة النشاط.

وأكد البيان الحكومي عدم قانونية ما قامت به شركة "YOU" من تركيب أبراج الشركة وتشغيل خدمة الجيل الرابع في عدن والمحافظات المحررة دون علم الحكومة اليمنية.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خاطبت شركة "MTN" ورفعت دعوى قضائية ضد الشركة بسبب مخالفاتها الاتفاق المبرم مع الحكومة الشرعية وعدم الالتزام بتعاهداتها والتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها.

كما لم تدفع شركة الاتصالات اليمنية العمانية "YOU" الالتزامات المالية الكبيرة المستحقة للدولة وعدم تقديم أي وثائق أو مستندات قانونية لدى جهات الحكومة المعترف بها.

وأكد البيان أنه انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه حماية ومحافظة حقوق وملكية الشعب اليمني المكتسبة والخاصة وعدم استغلال الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، جرى إيقاف نشاط خدمة الاتصالات "YOU وليس لأغراض شخصية أو سياسية كما يشاع.

كان رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات "YOU” عبدالله بن زهران قال في وقت سابق، الأحد، في بيان إنه حريص على عودة الخدمة إلى عدن، مؤكدا عدم قانوينة الإغلاق.

وأوقفت السلطات، الشهر الماضي، خدمة شركة الاتصالات اليمنية العمانية في عدن وأغلقت مقارها في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة مأرب.

وعزت السلطات القضائية إغلاق وإيقاف الشركة البديلة لـMTN المسماة الشركة اليمنية العمانية (YOU) للاتصالات إثر ضريبة مبيعات متأخرة تزيد عن 24 مليار ريال و238 مليون ريال عن الأعوام 2015 و2016 و2017.

ويستخدم خدمات شركة MTN سابقا وYOU حاليا في اليمن نحو 4،7 مليون مشترك، ويعمل فيها ما يقارب 720 ألف موظف في كافة فروعها باليمن، حسب إحصائيات نشرتها الشركة قبل خروجها من البلاد.

ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في اليمن 20 مليون، وتتصدر شركة يمن موبايل شركات الاتصالات الثلاث بنحو 9.5 مليون مشترك.