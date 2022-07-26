شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش اليمني يُعلن سقوط 18 جنديًا بنيران ميليشيا الحوثي ضمن 288 خرقًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش اليمني، مقتل وإصابة 18 جنديًا بنيران ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال ثلاثة أيام، وذلك ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء الإثنين، ارتكبت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران 288 خرقًا للهدنة الأممية العسكرية والإنسانية خلال 72 ساعة (أيام الجمعة والسبت والأحد) في جبهات محافظات الحديدة وتعز وأبين والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وأوضح البيان أن الخروقات الحوثية توزّعت بين 87 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و56 خرقًا في حجة، و50 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و37 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و29 خرقًا في جبهات محور تعز، و17 خرقًا شرق حزم الجوف، و7 خروقات في جبهات صعدة، و3 خروقات في محور الضالع، وخرقان في محور أبين.

وأضاف البيان أن قوات الجيش اليمني أحبطت أكثر من ثلاث محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية غرب حجة، ومحاولة تسلل باتجاه مواقع في جبهة حلحل لودر بمحور أبين، وأجبرت العناصر الحوثية المتسللة على الفرار.

وأشار إلى أن بقيّة الخروقات الحوثية تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 3 جنود وإصابة 15 آخرين.

ولفت البيان إلى القصف المدفعي الحوثي الذي استهدف حي الروضة السكني في مدينة تعز السبت الماضي ونتج عنه إصابة 11 طفلًا، أحدهما فارق الحياة لاحقًا.

وذكر البيان أن ميليشيا الحوثي أقدمت على استحداث قنّاصة ومواقع ومرابض مدفعية في الجبهات المحيطة بمدينة تعز وجبهات أخرى متفرقة، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

في سياق متصل، اتهم وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، ميليشيا الحوثي بمواصلة فرض "الحصار" على محافظة تعز ومنع وصول المساعدات لسكانها.

وأكد المقدشي خلال استقباله المستشار العسكري للمبعوث الأممي ورئيس لجنة التنسيق للشؤون العسكرية أنطوني هايورد، على الحرص على إحلال السلام الدائم في البلاد.

وأشار المقدشي خلال اللقاء إلى استمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب جرائم بحق المدنيين والأطفال والنساء في محافظة تعز وفرض الحصار على سكانها وإصرارها على إغلاق المنافذ والطرق الرئيسية ومنع عبور المساعدات والمواد الأساسية.

وقال الوزير اليمني إن الميليشيا تتنصل من التزاماتها ولها سجل أسود في نقض العهود والانقلاب على الاتفاقات، متهمًا إياها بأنها لا تؤمن بالسلام والتعايش.