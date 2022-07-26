شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئاسي اليمني يتوقع "جولة أكثر دموية" من ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقع مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن تستغل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الهدنة السارية في البلاد وتستعد لجولة أكثر دموية من التنكيل والعنف، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الرئاسي اليمني، الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس، والذي ناقش تطورات الأوضاع المحلية، ومسار الهدنة الإنسانية، بما في ذلك الخروقات الواسعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات.

واستمع المجلس إلى تقارير حول مسار الهدنة الإنسانية، وخروقات الميليشيات الحوثية، وضحاياها بين المدنيين والقوات المسلحة، وآثارها وتداعياتها الإنسانية في مختلف الجبهات.

ورصدت التقارير مئات الخروقات من جانب الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي وحتى 23 يوليو الجاري.

وجدد المجلس الرئاسي اليمني، دعوته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الانتهاكات، والجرائم البشعة التي ارتكبتها الميليشيات، ومساعيها لاستغلال جهود التهدئة من أجل التحشيد الحربي والاستعداد لجولة أدمى من التنكيل والعنف في البلاد.

كما اطلع المجلس على تقرير بشأن المشاورات مع فريق قطاع الإصلاح الأمني بمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة تعز، وما نتج عنها من توصيات بموجب إعلان الهدنة الإنسانية.

وعلى صعيد آخر، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين، بالسفير الفرنسي جان ماري صفا بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد العليمي خلال اللقاء، على أهمية ممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي للوفاء بتعهداتها أمام المجتمع الدولي.

وشدد على دعم المجلس الرئاسي لجهود المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وأكد العليمي أيضا على التزام مجلس القيادة بحل شامل ومستدام وفقًا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة.

العليمي والسفير الفرنسي

من جهته، جدد السفير الفرنسي التزام حكومة بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسي وإصلاحاته الاقتصادية والخدمية ومشاركة المعلومات والخبرات بشأن جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكد عزم بلاده باستمرار ممارسة الضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة الأممية.

