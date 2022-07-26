اليمن.. انتشال جثة غريق بالمكلا ووفاة طفل بسيول الأمطار في عمران

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفل، اليوم الإثنين، غرقا بسيول الأمطار، وسط مدينة عمران، شمال صنعاء، فيما انتشلت قوات الدفاع المدني جثة شاب غرق في خور المكلا، بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.



وقالت مصادر محلية إن الشباب "محمد جميل الإدريسي"، توفي، غرقاً، بعد أن جرفته السيول في مدينة عمران يوم أمس الأحد، وتم انتشال الجثة فجر اليوم الاثنين.

علي صعيد متصل، قالت مصادر محلية إن الدفاع المدني تمكن مساء اليوم الإثنين، من انتشال جثة شاب غرق في خور المكلا، هو الثالث خلال موسم البلدة لهذا العام، والذي تقيمه السلطة المحلية سنويًا.

يأتي هذا بالتزامن مع وفاة 3 من أسرة واحدة، إثر تهدم منزلهم في مديرية بني مطر غرب صنعاء، أمس الأحد.

وكانت تقارير حكومية قد أكدت أمس الأحد، وفاة أكثر من 21 مواطن يمني جراء سيول الأمطار خلال الـ 42 الساعة الماضية.

