صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف عددًا من الباعة المتجولين في سوق دارس

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، عددًا من الباعة المتجولين (البسّاطين) في أحد الأسواق الشعبية، شمال صنعاء؛ بعد رفضهم دفع إتاوات مالية فرضتها عليهم المليشيا، في إطار انتهاكاتها المستمرة بحق صغار الباعة.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي داهمت سوق دارس في خط المطار، شمال صنعاء، وقامت بإغلاق أماكن الباعة المتواجدين في السوق، واقتياد عددًا منهم إلى أماكن الاحتجاز.

وحسب المصادر، فقد اعتدت مليشيا الحوثي على البساطين والباعة المتواجدين في السوق، واعتدت عليهم بالضرب والشتم، واختطاف بعضهم دون أي مسوق قانوني.

وتأتي الحملة الحوثية بعد أيام من فرضها على البساطين في السوق دفع مبلغ ألف ريال في اليوم الواحد، إلا أن الخلاف بين مشرفي المليشيا على المبالغ دفع بعضهم إلى تنفيذ الحملة التي أغلقت كل البسطات.

تواصل المليشيا الحوثية الإرهابية انتهاكاتها بحق صغار الباعة، خاصة ما يعرف شعبياً بالبساطين، التي تمارس ضدهم جبايات ونهباً لأموالهم التي يربحونها من بضائعهم الزهيدة.

ورافق الإغلاق التهديد لأي من أقارب أصحاب البسطات ممن اختطفتهم، بفتحها، وذلك بالعودة لأخذهم، علماً أن هذه الشريحة تستحق الدعم لا المضايقة في أرزاقهم.

تجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي كثّفت حملاتها المسعورة ضد البساطين والباعة المتجولين في صنعاء ومختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، حيث تقوم بفرض أموال طائلة عليهم، تحت مسميات مختلفة.