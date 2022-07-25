أبين.. حملة أمنية تلقي القبض على عدد من المتقطعين وإصابة ثلاثة جنود بمديرية المحفد الساحلية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة أبين، مساء الإثنين، القبض على عدد من المتقطعين خلال حملة أمنية مستمرة بمديرية المحفد الساحلية جنوب شرقي المحافظة جنوبي اليمن.



وقالت شرطة أبين عبر صفحتها بـ"الفيسبوك"، إنها "شنت حملة الأمنية شاركت فيها قوات أمن المحفد وقوات نجدة إقليم عدن وكافة التشكيلات الأمنية وخاضت معركة مع المتقطعين بعد تلقيها بلاغا بتعرض حجاج لعملية تقطع في منطقة معوان بالمحفد لعملية ابتزاز".



وأضاف البيان، أن "المعركة أسفرت عن سقوط جرحى من قوات الأمن البواسل، وأسر عدد من المتقطعين الذين باغتتهم قوات الأمن في منطقة لحمر على الخط العام بعد عملية رصد وتتبع".



وشددت إدارة أمن أبين أنها مستمرة في معركتها ضد المتقطعين حتى اجتثاث هذه الظاهرة، مقدمة اعتذارها للحجاج العائدين من بيت الله الحرام وما تعرضوا له من عمل مشين، مؤكدة أن "لا مكان للتشكيلات الإجرامية في أبين ولو كلف ذلك أرواحنا الزكية".

في السياق قال مصدر أمني لـ"يمن شباب نت"، إن "ثلاث جنود أصيبوا بجروح خلال عملية ملاحقة المتقطعين التي نفذتها الحملة الأمنية مساء اليوم في مديرية المحفد"، مشيرا إلى أن الاشتباكات اندلعت بعدما رفض بعض المطلوبين تسليم أنفسهم.



وأضاف، أن "قيادة محور أبين وإدارة الأمن دفعتا بقوات عسكرية إضافية من مدينة شقرة إلى مديرية المحفد لتعزيز الحملة الأمنية لمواصلة ملاحقة المطلوبين أمنيا وتسليمهم للجهات للعدالة".



وأمس الأحد، تعرض باص يقلُّ حجاجا عائدين من المملكة العربية السعودية لعملية تقطع في منطقة معوان بمديرية المحفد، وقام المتقطعون بإنزالهم من الباص وأخذ ما بحوزتهم من أموال قبل أن يطلقوا سراحهم لاحقا.

