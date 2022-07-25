تقرير رسمي: تضرر 280 أسرة نازحة جراء سيول الأمطار في الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير رسمي، الأحد، عن تضرر 280 أسرة نازحة في محافظة الجوف (شمالي اليمن)، جراء الأمطار وتدفق السيول.



وقالت الوحدة التنفيذية للنازحين بالجوف، في بيان لها وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن مخيمات النازحين في (المحتفر، الخران، الحرج) تعرضت لأضرار وخسائر فادحة، جراء الأمطار والصواعق الرعدية وتدفق السيول.



وأكدت أن فرقها رصدت تضرر (126) أسرة بشكل كلي، فيما تضررت (154) أسرة بشكل جزئي، تنوعت الأضرار بين "تلف المساكن والخيام والمواد الإيوائية والغذائية وخزانات المياه".



وأوضحت أن النازحين باتوا يعيشون ظروفاً إنسانية بالغة السوء نتيجة هذه الظروف وغياب التدخلات الإنسانية.



ودعت الوحدة التنفيذية شركاء العمل بسرعة التدخل الانساني وتقديم المساعدات الايوائية والغذائية بصورة عاجلة.



والجمعة كشف تقرير عن مكتب حقوق الانسان عن تضرر 1200 نازح في محافظة الجوف (شمالي اليمن)، جراء سيول الأمطار التي شهدتها خلال الأيام الماضية.



