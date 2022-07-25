شكرا لبحثكم عن خبر فريق هندسي يطلع على سير الأعمال بمشاريع الطرقات في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أطلع فريق هندسي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن على سير الأعمال بمشاريع الطرقات في محافظة الضالع.

وزار الفريق الهندسي المكون من المهندس فائز عقلان والمهندس عبدالصمد إسماعيل مشروع الخط الرئيسي لمدينة قعطبة .

وافاد المهندس فائز عقلان أن الشارع الرئيسي لمدينة قعطبة ظل لغزاً طوال الفترة الماضية لما يسببه من ازدحام بسبب الحفر والمخلفات. لافتا لم يستهدف صيانته منذ اكثر من ١٥ عام.

وبين عقلان جرى تنفيذ صيانة وإعادة تأهيل الشارع الرئيسي لمدينة قعطبة في ظل قيادة وزارة الاشغال العامة والطرق ممثلة بالمهندس مانع يسلم بن يمين و صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن ممثلة بالمهندس معين محمد الماس.

واستمع الفريق الهندسي من المهندس علي الطب مدير المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع الضالع حول سير العمل بالخط الحيوي.

وشدد الفريق الهندسي بالصندوق على سرعة إنجاز بقية الأعمال الإنشائية المتعلق بالخط في مدينة قعطبة.

وبذات الصلة نزل الفريق الهندسي إلى خط شكع حرير بالمحافظة لتفقد سير العمل الجاري هناك من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور كجهة منفذة للمشروع.

ونال صيانة وإعادة تأهيل الشارع الرئيسي لمدينة قعطبة ارتياح كبير لدى المواطن الذي لمس الاثر وبوقت قياسي.

وتشهد محافظة الضالع أعمال واسعة بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.