تعز.. مستشفى المظفر يعلن تقليص خدماته بسبب نفاد الوقود

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت إدارة مستشفى المظفر في مدينة تعز، الاثنين، تقليص الخدمات الصحية للمرضى بسبب نفاد الوقود.



وقالت في بيان مقتضب، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن "نفاد الوقود ينذر بكارثة صحية جراء اضطرار المستشفى لتقليص الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى".

ولفت البيان إلى "تأجيل الكثير من العمليات الجراحية والرعاية الأولية".



وقال مصدر طبي في مستشفى المظفر لـ"يمن شباب نت"، إن المستشفى منذ يناير مطلع العام الجاري وحتى اليوم لم يزود بمادة الديزل من أي جهة.



وكانت منظمة الصحة العالمية تدعم المستشفى بالوقود لكنها توقفت عن ذلك في يناير الماضي.



وحذر المصدر، من خروج أقسام "العمليات والنساء والولادة والحاضنات والطوارئ" عن الخدمة في حال لم يتم توفير مادة الديزل.



ويعاني القطاع الصحي في تعز من مشاكل عديدة أبرزها عدم توفر مخزون احتياطي من الوقود، وشحة المستلزمات الطبية.

