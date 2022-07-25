شكرا لبحثكم عن خبر لحج.. أعمال صيانة يشهدها الخط الدائري بالحبيلين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - باشرت الجهة المنفذة أعمال صيانة وإعادة تأهيل مشروع الخط الدائري بالحبيلين في لحج بتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وبدأت اعمال الصيانة عقب الانتهاء من إجازة عيد الاضحى المبارك من قبل شركة اولاد صلاح للمقاولات العامة كجهة منفذة للمشروع. وقال المهندس نجوان أحمد سعيد مدير مشروع خط الدائري بالحبيلين أن الفرق الفنية باشرت بأعمال الصيانة بالخط الدائري. وأفاد نجوان أن الأعمال التي تجرى تجهيز تحويلة للبدء في عمل العبارات الخرسانية التي بسببها الخط مقطوع أكثر منذ عشر سنوات. ويضيف مدير مشروع خط الدائري أن الأعمال تسير وفقاً للخطة المعدة لإنهاء معاناة المسافرين والمواطنين. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن

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