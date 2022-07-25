الجوف.. مقتل وإصابة 14 مدنياً جراء انفجار ألغام حوثية خلال يوليو الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب 14 مدنياً في محافظة الجوف (شمالي اليمن)، منذ مطلع يوليو الجاري، جراء انفجار الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقال تقرير رسمي صادر عن لجنة الحقوق والإعلام بالمحافظة، إن 11 مدنياً قتلوا جراء انفجار ألغام حوثية في المحافظة منذ مطلع الشهر وحتى الرابع والعشرين منه.



وأضاف أن 3 مدنيين آخرين أصيبوا جراء انفجار الألغام، فضلاً عن تضرر 4 ممتلكات.



ومن بين الجرائم التي وثقها التقرير جريمة قتل وأخرى اعتقال تعسفي.



وأدانت اللجنة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء المحافظة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجرائم والضغط على مليشيا الحوثي لإيقافها.