شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس القيادة الرئاسي يدين جريمة المليشيات في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد مجلس القيادة الرئاسي، امس اجتماعًا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بحضور جميع اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، وفرج البحسني.

واستمع المجلس، إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مجلس القيادة الرئاسي يدين جريمة المليشيات في تعز

واطلع مجلس القيادة الرئاسي، على تقييم اضافي لمسار تنفيذ الهدنة الانسانية، وخروقات المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان، والتي كان اخرها الجريمة البشعة في حي الروضة السكني بمدينة تعز والتي اسفرت عن استشهاد طفل واصابة عدد اخرين، اثناء تواجد المستشار العسكري للمبعوث الاممي في المدينة.

وادان المجلس هذه الجريمة الجديدة للمليشيات الحوثية في تعز التي تضاف إلى سجلها القاتم بالانتهاكات على مدى السنوات الماضية..داعيًا المجتمع الدولي إلى موقف حازم لإنهاء حالة الافلات من العقاب التي شجعت المليشيات على مزيد من القتل، والتعنت ازاء كافة الجهود لايقاف نزيف الدم وإنهاء المعاناة الانسانية الاسوأ في العالم.

كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي، بعض الاصلاحات اللازمة لتعزيز جهود مكافحة الارهاب في العاصمة المؤقتة عدن، وشكل بهذا الخصوص لجنة حكومية برئاسة وزير الدولة محافظ المحافظة، وعضوية الجهات الامنية ذات العلاقة، للاطلاع على التحقيقات السابقة ووضع التصورات والخطط العملية لدعم تلك الجهود المنسقة مع مختلف الاجهزة المعنية في الدولة.

حضر الاجتماع، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك.

قالت لجنة الحقوق والاعلام بمحافظة الجوف" ان مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيًا ارتكبت 20 انتهاكًا ضد المدنيين في المحافظة خلال شهر يوليو الجاري".

واضافت اللجنة في تقرير وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " ان الانتهاكات الحوثية الموثقـة خـلال الشهـر الجــاري توزعت بين مقتل واصابة ١٨ مدنيا، وحالة احتجاز تعسفي، وتضرر ٣ ممتلكات بسبب انفجــار الألغـام التي زرعتها المليشيات".

وأكد التقرير، استمرار الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين من أبناء المحافظة بشكل شبه يومي..معبرًا عن الاستنكار الشديد لاستمرار مثل هذه الجرائم الحوثية الممنهجة بحق المدنيين في محافظة الجوف وغيرها من المحافظات في ظل سريان الهدنة الانسانية التي ترعاها الامم المتحدة منذ مطلع ابريل الماضي.

ودعت لجنة الحقوق والاعلام، الامم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، إلى إدانة مثل هذه الجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين والتحرك الجاد لايقافها والضغط على مليشيات الحوثي لوقف كل ممارساتها الإجرامية المخالفة للقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية ومحاسبة قاداتها.

وانتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 960 لغمًا خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2022م زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح المركز في بيان له، ان الالغام المنزوعة منها 22 لغمًا مضادًا للأفراد، و301 لغم مضاد للدبابات، و637 ذخيرة غير متفجرة ليرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر يوليو إلى 2.498 لغمًا..منوهًا ان عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" بلغت 251 ألفًا و381 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

