إب..العثور على جثة شاب بعد أيام من اختفائه في ظروف غامضة

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون على جثمان شاب، بعد أيام من اختفائه، في ظروف وملابسات غامضة، بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت محلية قالت إن مواطنين عثروا على جثمان الشاب "غسان على العماري" في قرية "السروه" بعزلة "وادي الشناسي" بمديرية بعدان شرقي محافظة إب.



وحسب المصادر فإنه تم العثور بعد عملية بحث مضنية استمرت نحو أسبوع، داخل خزان ماء تابع لطاحون القرية، وسط مطالبات بكشف ملابسات الحادثة.



واختفى "العماري" الذي يعمل في حراسة نبتة "القات" بمزرعة أسرته، مطلع الأسبوع الماضي، ليعرف مصيره بعد ذلك قتيلا بظروف يلفها الغموض.



وتشهد محافظة إب، فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجريمة والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.

