صنعاء.. وفاة 3 أشخاص جراء انهيار منزل بسبب الأمطار في بني مطر

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، وأصيب آخرون بينهن نساء في حالات خطيرة، يوم الأحد، جراء انهيار منزل؛ نتيجة سيول الأمطار، في مديرية بني مطر، غرب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن إمطارًا غزيرة شهدتها المديرية، خلال اليومين الماضيين، ما أدت إلى تهدّم منزل على رؤس ساكنيه في قرية بيت التركي، التابعة لعزلة بني قيس، ببني مطر.

وأوضحت المصادر، أن الحادث نجم عنه وفاة رب الأسرة "صالح بن صالح التركي"، واثنين من أبنائه، وإصابة عدد من أفراد الأسرة بحروح، بينهم نساء حالة بعضهن خطرة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر حكومية إن ضحايا السيول الجارفة والأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية، قد ارتفع إلى أكثر من 20 قتيلا خلال 24 ساعة.

يأتي هذا في حين حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار الحالة الماطرة في معظم محافظات البلاد.