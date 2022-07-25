إب.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين الحوثيين ومسلحين قبليين في السياني

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب أربعة مواطنين، يوم الأحد، في اشتباكات مسلحة بين قيادي حوثي، ومسلحين قبليين، في محافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة قتلى وجريح، سقطوا إثر خلاف نشب بين القيادي الحوثي المكنى أبو حرب الملصي، وآخرين من أسرة آل الغانمي، في مديرية السياني، جنوب المحافظة.

وأفادت المصادر"أن اثنين من القتلى يتبعون القيادي الحوثي المدعو أبو حرب الملصي، وقتيل وجريح من آل الغانمي، وأن الجريح في حالة خطرة، حيث لا يزال يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات المدينة".

وأشارت: "أن الأوضاع لا تزال تشهد توترا كبيرا حيث لم تصل أي وساطات محلية لإيقاف الاشتباك".

وتشهد المحافظة اشتباكات مسلحة، في مواجهات تغذيها مليشيا الحوثي، وسط فوضى أمنية تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ أواخر 2014م.