اليمن.. ارتفاع ضحايا السيول إلى 21 قتيلا والأرصاد يتوقع استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفع عدد ضحايا السيول الجارفة والأمطار الغزيرة في عدد من المحافظات اليمنية، إلى أكثر من 20 قتيلا خلال 24 ساعة، في حين حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار الحالة الماطرة في معظم محافظات البلاد.



وأفاد مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، بوفاة أسرة مكونة من 10 أشخاص معظمهم نساء وأطفال غرقا، مساء اليوم الأحد، بعدما جرفت السيول السيارة التي كانوا يستقلونها في ساقية آل فرج بمديرية بيحان غربي محافظة شبوة جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، بأن السيول والفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة تحاصر عشرات الأسر داخل منازلها في منطقة الهيجة غرب مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد، منذ مساء يوم السبت.

في السياق نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر محلية وسكان قولها، إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون في صنعاء ومحافظة ذمار جراء السيول الجارفة والأمطار غزيرة.



وقالت المصادر، إن السيول الجارفة التي شهدتها المدينة التاريخية مساء السبت تسببت في انهيار جزئي لأحد المنازل الطينية في منطقة مذبح القديمة بشمال صنعاء مما أدى إلى وفاة طفلتين وإصابة والدهما.



وأشار إلى انهيار منزل آخر في المنطقة ذاتها بفعل السيول الجارفة مما أدى إلى وفاة ثلاثة أطفال فيما يرقد طفل رابع في حالة حرجة.



وفي محافظة ذمار قالت المصادر، إن ستة أشخاص لاقوا حتفهم جراء تدفق السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة على سائلة بني أسعد في مديرية جبل الشرق.



إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق عديدة في معظم محافظات البلاد، محذرا المواطنين من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية خلال 24 ساعة المقبلة.



وحذر المواطنين في المحافظات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً ومحافظات الجوف، مأرب، أبين والبيضاء وأجزاء متفرقة من محافظتي شبوة وحضرموت، والمناطق الساحلية من غزارة الأمطار وينصح بعدم التواجد في مجاري وممرات السيول.



وشدد المركز الوطني على "ضرورة توخي الحيطة والحذر من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية وعمل الاحتياطات اللازمة حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم أثناء وبعد هطول الأمطار".

المصدر: يمن شباب نت+ رويترز