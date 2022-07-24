شكرا لبحثكم عن خبر صندوق صيانة الطرق يُسلّم مشروع خط الضالع الشعيب للجهة المنفذة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلّم اليوم صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن مشروع خط الضالع الشعيب بطول24كيلو للجهة المنفذة.

وقامت الفرق الفنية التابعة للصندوق ممثلة بالمهندس فائز عقلان بتسليم المشروع للمؤسسة العامة للطرق والجسور فرع الضالع كجهة منفذة.

وخلال التسليم قال المهندس فائز عقلان أن التسليم جاء بحسب خطة صندوق صيانة الطرق للعام ٢٠٢٢ والمرسومة لاعادة تأهيل اصول شبكة الطرق الشريانية والحيوية بالمحافظات المحررة التي اغلبها قد خرجت عن الجاهزية لتركها لاكثر من ثمان سنوات بدون صيانة بسبب الاوضاع التي عصفت بالبلاد.

وأشار عقلان أن المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن شدد على سرعة البدء بالعمل في الصيانة من أجل إنهاء معاناة المسافرين والمواطنين المستفيدين من الخط.

ونوه عقلان أن المشروع يمثل اهتمام كبير لدى القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومعالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة.

ويعتبر طريق الضالع الشعيب احدى الطرق الحيوية والمستهدفة التي تربط اهم المديريات مع مدينة الضالع مركز المحافظة.

حضر التسليم عبدالرحمن علي حمود مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالضالع وعلي عبدالله الطب مدير المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع الضالع وحسين عسكر مدير عام مديرية الشعيب وصلاح الحريري مدير عام مديرية الحصين والمهندس عبدالله فضل ضابط المشاريع بمحافظة الضالع.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.