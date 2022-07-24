شكرا لبحثكم عن خبر الماس يطلع على سير أعمال سفلتة الخط البحري بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شدد المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن على سرعة إنجاز العمل بالخط البحري. وجاء ذلك أثناء نزوله لتفقد سير العمل بالخط البحري حيث تجري أعمال سفلتة واسعة بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وخلال الزيارة استمع الماس من المهندس شوقي حسن قائد مدير المشروع حول سير العمل بالقول أن الفرق الفنية باشرت بأعمال السفلتة في الخط البحري. وأشار قائد أن العمل يسير بوتيرة عالية في إنجاز العمل خلال الفترة الزمنية المحددة وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية. وطالب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن من الفرق الفنية على سرعة إنجاز العمل لكونه الخط يعد من الخطوط الشريانية الرابطة بين مديريات العاصمة عدن. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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