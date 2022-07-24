شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطان العرادة يشهد حفل تدشين المرحلة الثانية للعام التدريبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم، حفل تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي ٢٠٢٢ لشرطة محافظة مأرب، وعرضًا عسكريًا نظمته وحدات رمزية من وحدات شرطة المحافظة المختلفة، بمناسبة تخرج عدد من الدفعات الأمنية في عدد من المجالات التخصصية والقتالية.

وألقى اللواء العرادة خلال الفعالية كلمةً هنأَ في مستهلها الحاضرين والخريجين، ونقل إليهم تحيات وتهاني فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس وتقديرهم الكبير للجهود المخلصة والتضحيات الغالية لخدمة الوطن والمواطن.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالمستوى المتقدم والمميز الذي انعكس خلال العرض لمنتسبي شرطة المحافظة..منوهًا بالنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية والتي تمثل حافزًا لمزيد من الجهود والانجازات في مواجهة التحديات التي تواجهها المحافظة في ظل استمرار إعتداءات مليشيا التمرد والإرهاب الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار اللواء العرادة، إلى أن تلك التحديات لن تزيد المنظومة الأمنية بمحافظة مأرب إلا قوةً وصلابةً لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة وتهديد السلم الاجتماعي بأي وسيلةٍ كانت.

وحث اللواء العرادة، منتسبي الشرطة على المزيد من اليقظة لخدمة المواطنين وتأمين حياتهم وحفظ كرامتهم وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والتعامل بصبر وحكمة ومسؤولية تعكس روح الدولة وهيبتها.. لافتًا إلى أن أجهزة الشرطة والوحدات الأمنية بمحافظة مأرب ضربت أعظم الصور في المسؤولية والتضحية وقدمت عددًا من قادتها وأفرادها شهداء وهم يؤدون واجبهم ويبرون بقسمهم وعهدهم لله والوطن والشعب.

وأكد العرادة، أن الحكومة والسلطة المحلية ستوفران كل ما شأنه تطوير المنظومة الأمنية وتحديثها سواء بالتقنيات أو التسليح أو غيرها من المتطلبات بما يضمن تحقيق الغايات الكبرى والأهداف المرجوة من الخطط في كافة المجالات والأجهزة..معبرًا عن الشكر للحكومة ووزراة الداخلية وكذلك للأشقاء في تحالف دعم الشرعية على التعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

كما التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور علي بجاش، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا كانغ يونغ بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفيرًا مفوضًا فوق العادة لدى بلادنا.

جري خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

ونقل وكيل وزارة الخارجية تحيات القيادة السياسية للحكومة الصينية..متمنيا للسفير الصيني التوفيق والنجاح في مهامه القادمة..مثمنًا جهوده في بناء وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين..معبرًا عن شكره للحكومة الصينية على استمرار دعمها لبلادنا في كافة المجالات.

من جانبه، بارك السفير الصيني الهدنة التي توصلت لها الامم المتحدة في اليمن..مؤكدا موقف الصين الثابت من استمرارها ودعم المجلس الرئاسي والحكومة..متمنيًا للسفير الصيني الجديد التوفيق والنجاح في مهامه بما يخدم ويعزز العلاقات اليمنية- الصينية.