شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معمر الارياني يدين جريمة استهداف مليشيا الحوثي لحي زيد الموشكي بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر باشد العبارات جريمة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران حي زيد الموشكي السكني بعدد من قذائف الهاون.

وأوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ، ان قصف مليشيا الحوثي من مواقع تمركزها في معسكر الامن المركزي شمال شرق المدينة، اسفر عن إصابة 11 جميعهم من الاطفال، بجروح متفاوتة.

واشار الارياني إلى ان هذه الجريمة النكراء التي ترتكب في ظل سريان الهدنة الاممية، ووجود وفد تابع للأمم المتحدة في المدينة لمراقبة الالتزام بها، يؤكد تحدي مليشيا الحوثي للمجتمع الدولي وعدم اكتراثه بالدعوات والجهود الدولية التي تبذل للتهدئة وتخفيف المعاناة الانسانية، ووضع حد لمعاناة المدنيين

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت واصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهداف المدنيين في تعز وغيرها من المحافظات، ورفع الحصار فورا عن المدينة.

وأصيب 11 طفلا على الأقل مساء اليوم في مدينة تعز، في قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على حي سكني مكتض بالسكان شمال شرق المدينة.

وذكرت منظمة مساواة للحقوق والحريات في بلاغ صحفي، أنها تلقت بلاغا من أحد راصديها في مدينة تعز تفيد باصابة 11 طفلا في القصف المدفعي الذي شنته المليشيات الإرهابية على حي الروضة شمال شرق المدينة.

وأشارت إلى أن إصابات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و١٣ عاما تفاوتت الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي يونس عبد السلام المختطف لدى ميليشيات الحوثي الانقلابية "بصورة تعسفية دون تهمة منذ نحو عام، وقد اتُهم زورا بالتخابر مع جهات أجنبية".

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم "ان الصحفي يونس عبدالسلام وفي أعقاب القبض عليه، تعرض للاختفاء القسري لعدة أسابيع، ثم احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي طيلة 3 أشهر على الأقل".. داعية ميليشيات الحوثي إلى الإفراج الفوري عنه".

وإلى أن يُفرج عنه قالت العفو الدولية إنه " ينبغي على السلطات أن تضمن حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تكفل له الاستعانة بتمثيل قانوني، والاتصال بعائلته، والحصول على رعاية صحية كافية".