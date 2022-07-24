اليمن..وفاة طفل من ضحايا مجزرة الحوثي في حي الروضة بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي اليوم الأحد، أحد ضحايا القصف الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على حي الروضة بمدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر طبية لـ "يمن شباب نت"، إن الطفل "البراء مراد الشريف" توفي اليوم متأثراً بإصابته البالغة التي أصيب بها جراء القصف الحوثي الذي استهدف حي الروضة بمدينة تعز مساء أمس.



وأوضح المصدر أن الطفل أصيب بإصابة بليغة في قدمه اليمنى، أدت إلى تمزق أوردة وشرايين ونزيف دم حاد أودت بحياته لاحقاً.



وأشار المصدر أن الطواقم الطبية قامت بإجراء عمليات إسعافيه لمحاولة انقاذه إلاّ أنها لم تنجح في ذلك نظراً لصعوبة إصابة الطفل ونزيف الدم الحاد الذي تعرض لها إثر ذلك.



ومساء أمس أصيب 11 طفلا يمنيا، إثر قصف بقذائف الهاون شنته عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حي زيد الموشكي بمنطقة الروضة شمال شرقي مدينة تعز.

