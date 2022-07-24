شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيول جارفة تجتاح صنعاء.. مقتل طفلتين وخروج كافة الأنفاق عن الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت العاصمة صنعاء، مساء السبت، هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة أخرجت الأنفاق ومعظم الطرقات عن الخدمة، كما أدت إلى انهيار عددا من المنازل.

وقالت مصادر محلية، إن طفلتين على الأقل لقيتا حتفهما جراء السيول الجارفة والأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء، بسبب منخفض جوي تتعرض له مناطق كثيرة من اليمن حاليا.

السيول في صنعاء

أكد مسؤول في مديرية معين بصنعاء، أن السيول الجارفة تسببت في انهيار أحد المنازل الطينية في منطقة مذبح القديمة بشمال صنعاء، ما أدى إلى وفاة طفلتين.

وأشارت المصادر إلى أن السيول جارفة والأمطار الغزيرة مستمرة منذ ساعات متصلة، ما أدى إلى توقف شبه كلي للحركة المرورية في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية في صنعاء.

وأكد سكان في صنعاء، أن السيول والأمطار أثارت هلع المواطنين بعد ارتفاع منسوب المياه في السائلة الرئيسية التي تفصل جانبي مدينة صنعاء القديمة، وهو مشروع استراتيجي لحماية المدينة من أضرار وكوارث السيول، ساهمت الولايات المتحدة بإنشائه قبل سنوات.

وبحسب المصادر فإن طفلتين على الأقل لقيتا حتفهما لدى انهيار أحد المنازل القديمة، فيما يعمل الأهالي على إنقاذ المحاصرين داخل منازل مهددة بالسقوط، وسط غياب أي تدخل من قبل الدفاع المدني التابع للحوثيين.

السيول في صنعاء

وتسبب منسوب السيول العالية في إخراج جميع أنفاق صنعاء عن الخدمة، فضلا عن إغلاق عدد من الشوارع والطرقات الرئيسية أمام حركة السيارات والمركبات.

وذكر ناشطون يمنيون أن حركة السير في شارع الستين الجنوبي وفي فج عطان - الحي السياسي - انقطعت كليا، فيما انقطعت بشكل شبه كلي طرقات شميلة - التحرير - جولة آية الحصبة - وجولة الثقافة السبعين.

وخرجت جميع أنفاق العاصمة صنعاء عن الخدمة أمام حركة السيارات والشاحنات بعد أن غمرتها السيول المتدفقة إثر تواصل الأمطار الغزيرة لأكثر من 5 ساعات دون توقف.

وتوقعت الأرصاد اليمنية استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد من لحج وأبين جنوبا حتى صعدة شمالا وتمتد شرقا مأرب والبيضاء والجوف وتكون أقل غزارة في شبوة وحضرموت.

وأنذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين بعدم التواجد في المجاري وممرات السيول حفاظا على سلامتهم، وحذر سائقي المركبات من تدني الرؤية الأفقية.

وبحسب نماذج الطقس العالمية، فإن اليمن سيكون نهاية هذا الشهر وبداية الشهر المقبل، مع موجة من الأمطار الرعدية الغزيرة، إثر تدفق رطوبة مدارية على نحو لافت ونادر في مثل هذا التوقيت، ما سيتسبب بهطول كميات كبيرة من الأمطار ترتفع معها احتمالات تشكل السيول الجارفة في أغلب المناطق اليمنية.

ومن المتوقع أن تمتد هذه الرطوبة إلى الشمال أيضا في نفس الفترة، لتشمل مناطق واسعة في السعودية، ما سيتسبب بهطول أمطار رعدية، وتكون خلايا ركامية قوية ستتسبب بهطول البرديات والأمطار الرعدية في مناطق، والتسبب بموجات غبارية في مناطق أخرى، والتي لا تشهد هطول الأمطار.