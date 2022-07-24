صنعاء.. وفاة طفلتين من عائلة واحدة إثر تهدم منزلهما جراء الأمطار الغزيرة وتدفق السيول 

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت طفلتين من عائلة واحدة إثر تهدم منزلهما جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن، طفلتين توفيتا ليلة أمس السبت في قرية مذبح القديمة غرب العاصمة صنعاء إثر تهدم منزلهما بسبب الأمطار الغزيرة وتدفق السيول".



وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة في حين نزح عدداً من المواطنين إلى إحدى المدراس القربية في المنطقة وسط مخاوف من انهيارات سكنية لبعض المنازل القديمة".



وخلال الساعات الماضية تسببت سيول الأمطار الغزيرة في صنعاء بتوقف حركة السيارات بشكل كلي في عدة أحياء، منها الحي السياسي، وشميلة، والتحرير وجولة آية، وصولا إلى أحياء الحصبة وجولة الثقافة بمديرية السبعين.



كما توقفت الحركة في معظم الأنفاق نتيجة امتلائها بسيول الأمطار، التي هطلت بشكل غزير جدا، وسط تحذيرات من استمرار تدفق السيول".