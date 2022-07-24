صنعاء.. سيول الأمطار توقف الحركة كلياً في معظم الشوارع وسط تحذيرات

المنامة - ياسر ابراهيم - توقفّت الحركة في معظم شوارع العاصمة صنعاء، يوم السبت؛ نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة خلال الساعات الماضية.

وقال شهود عيان "إن الحركة توقفت في معظم الأنفاق نتيجة امتلائها بسيول الأمطار، التي هطلت بشكل غزير جدا، وسط تحذيرات من استمرار تدفق السيول".

وتوقفت حركة السيارات بشكل كلي في عدة أحياء، منها الحي السياسي، وشميلة، والتحرير وجولة آية، وصولا إلى أحياء الحصبة وجولة الثقافة بمديرية السبعين، نتيجة السيول.

وناشد المواطنون الجهات المختصة التدخل لإنقاذهم خصوصا في بعض الأحياء التي غمرتها سيول الأمطار، ووصلت إلى منازل المواطنين.

ولم يتم رصد أي خسائر مادية أو بشرية حتى لحظة كتابة الخبر 12:00 فجر اليوم الأحد.

وقال شهود عيان لـ"يمن شباب نت"، ان سائلة صنعاء القديمة التي يتدفق إليها السيول من معظم مناطق صنعاء، فاضت من الجهتين، بعد أن إمتلأت مع استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول إليها.

وتعاني صنعاء من بنية تحتية متهالكة وخاصة في مجاري تصريف مياة الأمطار نتيجة الإهمال التي طالها خلال السنوات الماضية، وعدم إكتراث سلطات ميلشيات الحوثي للكارثة بحق أملاك المواطنين، والتي أصبحت متكررة سنوياً في موسم هطول الأمطار.