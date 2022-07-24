مقتل شاب أمام زوجته وطفله على يد مسلح في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب في عقده الثالث من العمر، أما أسرته وأطفاله، يوم الجمعة، برصاص مسلح، وسط العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الشاب باسم علي عبد القوي قتل برصاص مسلح وهو داخل منزله بالعاصمة صنعاء، أمام زوجته وطفله بدم بارد.

وأوضحت المصادر أن الشاب باسم قتل على خلفية عدم إقراضه موادا من المتجر الذي يعمل فيه، والذي يعود ملكيته لأحد أقرباء الجاني.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني فتح النار على الشاب باسم وهو داخل منزله، نقل على إثرها إلى العناية المركزة، والذي ظل فيها حتى فارق الحياة، نظرا لخطورة الإصابة.

يأتي هذا في ظل انتشار السلاح والانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة صنعاء، والجرائم المنظمة التي ترتكب بحق المواطنين الأبرياء.