اليمن.. وقفة احتجاجية تندد بتماهي الأمم المتحدة مع جرائم مليشيات الحوثي ضد المدنيين بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم العشرات من أبناء مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) مساء السبت وقفة احتجاجية تنديدًا بالقصف الذي شنته مليشيات الحوثي على حي الروضة السكني ما أدى إلى إصابة 11 طفلا.



وردد المشاركون في الوقفة التي دعا إليها أهالي الضحايا والتي نفذت أمام مقر إقامة المستشار العسكري للمبعوث الأممي العميد أنطوني هايوارد؛ شعارات من قبيل "مجازر يومية لا هدنة أممية".





وأدان بيان الوقفة "التعامل الأممي المتماهي مع جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم، وجرائم الحرب اليومية التي يتعرض لها المدنيون في مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من 7 سنوات".



كما استنكر استمرار الحديث عن تمديد الهدنة قبل الزام الحوثيين بوقف هجماتهم اليومية ضد المدينة وفك الحصار عنها.



وطالب المحتجون، بمحاسبة ومحاكمة قادة مليشيا الحوثي على "جريمة الحرب التي ارتكبوها اليوم وجميع جرائم الحرب السابقة".



كما طالبوا المجلس الرئاسي بعدم القبول بتمديد الهدنة إلا بعد الزام الحوثيين بتنفيذ كافة بنودها، ورفع الحصار عن تعز فورًا ودون قيد أو شرط.



ودعا بيان الوقفة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى إدانة جرائم الحرب اليومية هذه والزام مليشيات الحوثي بإيقافها.



وكانت شرطة تعز قالت في بيان لها، إن "مليشيات الحوثي الإرهابية شنت مساء اليوم قصفا بربريا ووحشيا على حي زيد الموشكي المكتظ بالسكان بعدد من قذائف الهاون، ما أدى إلى إصابة 11 طفلا بإصابات بليغة ومتوسطة".





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