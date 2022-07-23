الجوف.. تضرر 1200 نازح جراء سيول الأمطار

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير رسمي، عن تضرر 1200 نازح في محافظة الجوف (شمالي اليمن)، جراء سيول الأمطار التي شهدتها خلال الأيام الماضية.



جاء ذلك في بيان لمكتب حقوق الانسان بالمحافظة، وجه من خلاله دعوة ومناشدة لكل المنظمات الانسانية والهيئات الاغاثية الى سرعة التدخل العاجل لإنقاذ النازحين المتضررين من تدفق السيول والأمطار بمناطق (الريان والرويك والحرج المهاشمة) وباقي المناطق الواقعة شرق الجوف.



وقال البيان أن السيول ألحقت أضراراً مادية جسيمة بحق أكثر من 1200 من النازحين في عدد من المخيمات والمساكن بهذه المناطق.



وحسب البيان فإن الأضرار تنوعت فقدان ( مأوى طارئ – مأوى مؤقت – خيام - عشش – كونتينرات -شبكيات – طرابيل ) وهي مساكن ليس لها القدرة على تحمل تغيرات وتقلبات المناخ بالمناطق الصحراوية.



وحذّر البيان من تفاقم الوضع واحتمالية حدوث كارثة إنسانية حقيقية تهدد حياة الأسر النازحة، في حال استمرار تدفق السيول والأمطار و التغيرات في حالة الطقس.

