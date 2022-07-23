اليمن.. عصابة الحوثي ترتكب مجزرة ضحاياها 12 مدنيا معظمهم أطفال في تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أُصيب 12 مدنيا معظمهم أطفال، مساء اليوم السبت، في قصف شنته عصابة الحوثي الإرهابية على حي سكني بمدينة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفت بعدد من القذائف حي الروضة السكني شمالي مدينة تعز".



وذكر المصدر أن القصف أسفر عن إصابة 12 مدنيا بينهم 10 أطفال كانوا يلعبون جور مدرسة باكثير، مشيرا إلى أن إصابات بعض الأطفال خطيرة.





يأتي هذا القصف الحوثي، بالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي العميد أنطوني هايوارد إلى مدينة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في ظل الحصار الذي تفرضه المليشيا على المدينة منذ 8 أعوام.



ومنذ بدء سريان الهدنة الأممية في 2 أبريل الماضي تتعرض الأحياء السكنية في تعز للقصف من قبل مليشيات الحوثي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بينهم أطفال ونساء، فيما تواصل المليشيات عمليات القنص مستهدفة المدنيين.

