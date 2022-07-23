اليمن.. مقتل مدنيين اثنين إثر انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي بمحافظة الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مدنيان يمنيان، السبت، إثر انفجار لغم أرضي لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد.



وقالت مصادر محلية، إن"لغما أرضيا زرعته مليشيات الحوثي انفجر بمركبة مدنية في الخط الصحراوي الرابط بين منطقة اليتمة بالجوف ومحافظة مأرب، ما مقتل مدنيين إثنين من أبناء محافظة الجوف.



وأشارت إلى أن الألغام المضادة للدروع التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في الخط الصحراوي بمحافظة الجوف، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المسافرين بينهم أطفال ونساء.

وتشير التقارير إلى أن "مليشيا الحوثي الإرهابية زرعت مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام وبطريقة عشوائية في عدد من المناطق اليمنية، في أوسع عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية".



وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، أن الألغام الحوثية تسببت بمقتل وإصابة أكثر من سبعة آلاف مواطن مدني غالبيتهم من النساء والأطفال.

