شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعدام مواطن بعد اختطافه في محافظة الحديدة الساحلية من قبل ميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهمت منظمة اليوم السبت، ميليشيا الحوثي بإعدام مواطن بعد اختطافه في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.



‏‎وأفادت منظمة "رايتس رادار لحقوق الإنسان"، في بيان مقتضب، بأن "معلومات تفيد بإعدام ‎جماعة الحوثي للمواطن محمد أحمد عبده حُميدان".



وأضافت المنظمة أنه "تم إعدام المواطن بعد اختطافه من منزله بقرية كَيّده شمال شرق مديربة ‎حيس جنوبي محافظة الحديدة".



وطالبت المنظمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، بالتحقيق في هذه الحادثة.



وتقول منظمات حقوقية يمنية، إن ميليشيا الحوثي اعتقلت آلاف المعارضين منذ بدء الحرب، منهم من لقوا حتفهم تحت التعذيب في السجون.

وكان الجيش الوطني أعن مقتل وإصابة 31 عنصرًا من قواته في خروقات للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين في جبهات القتال.



وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان "إن ميليشيا الحوثي ارتكبت 277 خرقًا للهدنة خلال يومي الأربعاء والخميس، في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، ونتج عنها 12 شهيدًا من رجال الجيش، وإصابة 19 آخرين في اعتداءات متفرقة".



وتعد هذه أعلى حصيلة ضحايا أعلن عنها الجيش منذ بدء سريان الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد، مطلع أبريل (نيسان) الماضي.



وأشار المركز إلى أن محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلحة باتجاه أحد المواقع في جبهة مريس بمحور الضالع(شمالي البلاد)، "كانت في مقدمة الخروقات"، مؤكدًا أن قوات الجيش "أفشلت تلك المحاولة وأجبرت عناصر الحوثيين على الفرار".



وتنوعت بقية الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبعربات بي إم بي، وبالقنابل والطائرات المسيرة المفخخة، فضلًا عن استحداث مواقع جديدة ونشر طائرات استطلاعية في مختلف الجبهات، وفقا لبيان المركز.

وكانت الأمم المتحدة دعت إلى التجاوب الاتصالات والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بهدف تمديد وتوسيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي في الثاني من أغسطس.



وأكد مبعوث الأمم المتحدة في بيانه، أن يهدف من تكثيف تحركاته وجهوده هذه إلى "الوصول في النهاية إلى تسوية سياسية تنهي الصراع الدامي بشكل شامل".



وقال غروندبرغ، "بفضل الالتزام المستمر للأطراف، فقد صمدت الهدنة إلى حد كبير لما يقرب من 4 أشهر، مما يمثل أطول فترة هدوء نسبي منذ أكثر من 7 سنوات وانخفاضًا كبيرًا في عدد الضحايا المدنيين".



وأعرب غروندبرغ عن أمله بأن تشارك الأطراف المتحاربة بشكل بناء في جهوده في التوصل لاتفاق لتوسيع وتمديد الهدنة الإنسانية وألا يفوتوا هذه الفرصة.