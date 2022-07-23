إب.. مقتل وإصابة 10 مسلحين في مواجهات قبلية تغذيها قيادات حوثية بالعدين

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب عشرة مسلحين في مواجهات قبلية تغذيها قيادات في مليشيا الحوثي بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر محلية، إن 4 مسلحين قتلوا وأصيب 6 آخرون بينهم نجل مسؤول حوثي، في اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة "رماضه" بمديرية العدين غربي إب، على خلفية صراعات قبلية غذتها قيادات حوثية.



وأوضحت المصادر أن اشتباكات مسلحة دارت عصر الجمعة بين مسلحين يقودهم نجل وكيل محافظة إب القيادي الحوثي" جمال الحميري" وبين مسلحين من أسرة الحذيفي، أدت إلى مقتل 4 مسلحين وإصابة 6 آخرين من الجانبين.



وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات اندلعت بسبب خلاف بين بيت الحذيفي وبيت الحاتمي على فتح طريق في المنطقة، بعدما أقدم أحد أبناء بيت الحاتمي يُدعى "علي عبده قاسم الحاتمي" بالاستعانة بالقيادي الحوثي الحميري لفتح الطريق والذي أرسل طقماً عسكرياً إلى المنطقة حصلت على إثرها الاشتباكات.



ولفتت المصادر إلى أن غالبية القتلى والجرحى من أنصار القيادي الحوثي "الحميري" بينهم نجله "صائل"، الذي يواصل تحشيد أنصاره للمنطقة، وسط تحذيرات من عودة المواجهات في أي لحظة.



الجدير بالذكر أن خلافات أسرية تشهدها منطقة رماضة بالعدين بين أسرتي "الحذيفي" و"الحاتمي" منذ أكثر من عشر سنوات، خلفت عشرات القتلى والجرحى بين الجانبين.

